Полиция Киева: Ограбления банка не было

Полиция Киева опровергла информацию об ограблении банка на улице Закревского с применением взрывчатки. Об этом написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что возле дома на Закревского услышали сильный хлопок. Полицейские на месте возле дома, в котором в том числе находится банковское отделение, обнаружили деформированную пластиковую бутылку из-под пива и несколько болтиков. Взрывотехники проверят, что было в той бутылке. Никто не пострадал. Имущество не повреждено. Никакого ограбления не было", - говорится в сообщении. В полиции призвали использовать только проверенную информацию. Сегодня в СМИ появилась информация, что неизвестный пытался взорвать отделение банка на ул. Закревского с целью ограбления.