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Полиция Киева: Ограбления банка не было

Полиция
22:38 Вт, 3 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В полиции Киева сообщили, что информация о взрыве и ограблении банка на ул. Закревского не соответствует действительности.

Полиция Киева опровергла информацию об ограблении банка на улице Закревского с применением взрывчатки. Об этом написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что возле дома на Закревского услышали сильный хлопок. Полицейские на месте возле дома, в котором в том числе находится банковское отделение, обнаружили деформированную пластиковую бутылку из-под пива и несколько болтиков. Взрывотехники проверят, что было в той бутылке. Никто не пострадал. Имущество не повреждено. Никакого ограбления не было", - говорится в сообщении. В полиции призвали использовать только проверенную информацию. Сегодня в СМИ появилась информация, что неизвестный пытался взорвать отделение банка на ул. Закревского с целью ограбления.

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Все по теме:

Новости Украины, Банк, Взрыв, Киев, Ограбление, Полиция, Ул. Закревского.
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