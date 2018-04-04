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ДТП с участием "скорой" в Харькове привело к человеческим жертвам
06:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: НПУ

Новости Украины: В Харькове в результате аварии с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали.

В Харькове во вторник около 22:25 на ул.Деревянко перед Алексеевским мостом произошло ДТП с участием "скорой", в результате которого, по предварительным данным, погибли 2 человека, еще трое получили травмы.

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"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения задел легковушки "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено". В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в быстрой, предварительно фельдшер, врач и пациент получили различные травмы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства аварии.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Новости Харькова, Скорая помощь, Украина, Харьков.
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