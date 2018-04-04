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Перешедших на службу в "ЛНР" судей будут судить заочно

Суд
04:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, в отношении них осуществлена процедура специального досудебного расследования.

Прокуратурой Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах в отношении трех судей террористической организации «ЛНР» по признакам участия и содействия деятельности террористической организации.

Такую информацию обнародовала пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Досудебным расследованием установлено, что указанные лица, будучи судьями Октябрьского районного суда г. Луганска, Славяносербского районного суда и Брянковского городского суда, с целью укрепления незаконной власти представителей «ЛНР» и желая способствовать ее деятельности, стали участниками указанной террористической организации", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, судьи осуществляют правосудие от имени «ЛНР» и выносят незаконные решения, которые противоречат принципам Конституции Украины и другим законодательным актам Украины.

После процедуры специального досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, в нарушении которой подозреваются указанные лица, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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