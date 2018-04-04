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КГГА организует подвоз пассажиров к кладбищам в поминальные дни

КГГА организует подвоз пассажиров к кладбищам в поминальные дни
05:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве на Пасху продлят работу общественного транспорта и организуют подвоз пассажиров к кладбищам в поминальные дни

В Киеве на время Пасхальных праздников 7 и 8 апреля продлят работу общественного транспорта, а также организуют подвоз пассажиров к кладбищам в поминальные дни, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года метрополитен будет работать на один час дольше, а 8 апреля 2018 года начнет работу на час раньше.

"7 апреля на один час продленна работа наземного пассажирского транспорта общего пользования. А 8 апреля работа наземного транспорта начнется на час раньше. Перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро", - говорится в сообщении.

Также с 05:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

В Горадминистрации обращают внимание, что 15 апреля 2018 года будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю. Также будет запрещен проезд ул. Маршала Жукова (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Во время поминальных дней с 15 по 18 апреля будет проводится подвоз пассажиров к городским кладбищам.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Новости Киева, Поминальные дни, Проводы, Транспорт.
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