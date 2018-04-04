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"Пасхальное перемирие": боевики били из минометов, ранен боец

ВСУ
07:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: пресс-центр штаба АТО

Новости Украины: За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен.

За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие" осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук в среду утром.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также - Пищевика. Огонь из снайперской и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении с 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.

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Новости Украины, АТО, ВСУ, Донбасс, Пасхальное перемирие.
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