"Пасхальное перемирие": боевики били из минометов, ранен боец

За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие" осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук в среду утром.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также - Пищевика. Огонь из снайперской и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении с 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.