Венгру, воевавшему на Донбассе на стороне боевиков, дали два года условно
Новости Украины: Гражданин Венгрии, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, получил 2 года условно.
Суд венгерского города Сексард приговорил гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, к 2 годам заключения условно, сообщает украинская служба DW со ссылкой на AFP.
Суд признал 43-летнего гражданина Венгрии виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях" и приговорил его к условному сроку наказания.
Мужчину задержали в 2017 году в аэропорту Будапешта после возвращения с Донбасса, где он участвовал в боевых действиях против украинской армии на стороне "ДНР".
Бывший полицейский поехал на оккупированную территорию Донбасса, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получал финансовое вознаграждение за "службу".
Судья объяснил такой мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских боевиков на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.