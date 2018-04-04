Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: Госдеп: Россия и США могут заменить высланных дипломатов Госдеп: Россия и США могут заменить высланных дипломатов
Новости: "Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов "Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости: Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира
X

Венгру, воевавшему на Донбассе на стороне боевиков, дали два года условно

Боевики
11:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: Гражданин Венгрии, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, получил 2 года условно.

Суд венгерского города Сексард приговорил гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, к 2 годам заключения условно, сообщает украинская служба DW со ссылкой на AFP.

Суд признал 43-летнего гражданина Венгрии виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях" и приговорил его к условному сроку наказания.

Мужчину задержали в 2017 году в аэропорту Будапешта после возвращения с Донбасса, где он участвовал в боевых действиях против украинской армии на стороне "ДНР".

Бывший полицейский поехал на оккупированную территорию Донбасса, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получал финансовое вознаграждение за "службу".

Судья объяснил такой мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских боевиков на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, Венгрия, ДНР, Донбасс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

КГГА организует подвоз пассажиров к кладбищам в поминальные дни Перешедших на службу в "ЛНР" судей будут судить заочно Полиция Киева: Ограбления банка не было

Последние новости

"Барселона" – "Рома": где смотреть матч Лиги чемпионов Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье Обнаружены быстрые и яркие вспышки, которые указывают на существование сверхновых
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
03 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
04 "Севилья" 1:2 "Бавария": события матча
05 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости сегодня
12:38 Прогноз погоды на 5 апреля в Украине: потеплеет до +18
12:32 Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей
12:31 Мартин Скорсезе получит специальную награду
12:28 Франков - о работе Красникова в "Динамо"
12:24 Шедевры современной зарубежной прозы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Google посвятил новый дудл известной американской поэтессе Майи Энджелоу Google посвятил дудл известной поэтессе Майи Энджелоу
Новости: В Минюсте рассказали, как будут бороться с должниками по зарплате Минюст будет штрафовать зарплатных должников
Новости: Умер освобожденный из российского заключения Юрий Солошенко Умер бывший политзаключенный Кремля Солошенко
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи
Добавить комментарий
0