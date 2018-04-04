Семейная пара в Сумах распространяла амфетамин

В Сумах полиция задержала семейную пару с наркотическим веществом на 160 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, вчера, около 18:00, во время патрулирования одного из спальных микрорайонов областного центра внимание экипажа группы тактически-оперативного реагирования патрульной полиции привлек мужчина, который, едва заметив полицейскую машину, резко изменил направление движения. Инспекторы решили поговорить с гражданином, чтобы установить причину его странного поведения.

В процессе беседы 24-летний мужчина все больше нервничал и постоянно оглядывался в разные стороны, в то же время было заметно, что он что-то пытается скрыть в куртке.

"Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него 36 свертков, замотанных черной изолентой. На вопрос о содержимом пакетиков молодой человек ответил, что там находится амфетамин", - отметили в полиции.

Сообщается, что на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая опросила парня и выяснила, что кроме уже изъятого вещества психотропного действия дома у него лежат еще несколько подобных пакетов.

После этого в квартиру, которую он снимает вместе с женой, немедленно выехали оперативники Управления противодействия наркопреступности Сумской области. Они изъяли у 23-летней женщины два пакета – в одном находилось 200 г вероятного амфетамина, в другом – около 100 г так называемой "соли", которая представляет собой психотропное вещество PVP.

"По ценам "черного рынка" все изъятое дурман-зелье стоит около 160 тысяч гривен. Установлено, что молодые люди - жители соседней области, сняли в Сумах квартиру, а на жизнь зарабатывали распространением психотропных веществ. Через сеть интернет делали заказ, а полученный "товар" дома фасовали. После чего делали в городе закладки. Впоследствии заказчики, перечислив на определенные счета деньги и получив подробное описание местонахождения закладки, забирали пакеты с дурман-травой", - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Сумского отдела полиции Андрей Сошка.

Сейчас вероятный психотроп уже направлен на экспертизу, а в отношении обоих подозреваемых открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах), и решается вопрос об их задержании.

Следственные действия, в рамках которых расследуются все другие обстоятельства совершенного преступления, продолжаются. За содеянное молодым супругам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.