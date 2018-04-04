Полицейский предотвратил самосуд жителей Одесчины выстрелами из автомата

В Болградском районе Одесской области сотрудник полиции был вынужден совершить несколько выстрелов из автомата в воздух, чтобы не допустить самосуд над подозреваемыми в убийстве.

Как сообщила в среду пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел в с.Виноградовка во время проведения следственных действий по уголовному производству по факту умышленного убийства местного жителя.

"Группа возмущенных жителей села хотела совершить самосуд над подозреваемыми. Работники Болградского отдела полиции попытались убедить граждан не нарушать закон. Но присутствующие проигнорировали их слова и продолжили бросаться на подследственных с угрозами. При этом агрессия толпы перекинулась и на полицейских, которые обеспечивали охрану порядка", - сообщили в пресс-службе.

Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова.

Вследствие выстрелов никто не пострадал.

В настоящее время ситуация стабилизировалась. По данному факту проводится проверка.