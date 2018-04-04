В Пасхальный период будет упрощен проезд через КПВВ на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу приняла решение об упрощении пропуска гражданского населения через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения сторон вооруженного конфликта на Донбассе во время Радуницы.

"Сегодня ТКГ приняла решение упростить режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска во время поминальной Радуницы, чтобы жители восточной Украины могли спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик журналистам в среду в Минске.

По его словам, ТКГ хочет, чтобы в это время на КПП было усилено присутствие органов, производящих контроль. Также предполагается увеличить время работы КПП - начинать их работу на час раньше и заканчивать на час позже.

"Такой режим будет на всех КПП", - добавил спецпредставитель.

Он отметил, что в интересах населения призывает стороны приложить все усилия, чтобы полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после нее.

М.Сайдик напомнил, что пасхальный период длится 40 дней.