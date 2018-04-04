В Харькове продлили арест обвиняемым в смертельном ДТП

Киевский районный суд г.Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меру пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым в смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года.

Как передает корреспондент, суд оставил обоих обвиняемых под стражей без возможности внесения залога до 1 июня.

Кроме того, в ходе заседания в среду были допрошены еще трое свидетелей.

В заседании суда объявлен перерыв до 11 апреля.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

7 февраля 2018 года в ходе подготовительного заседания Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 7 апреля.