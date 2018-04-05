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ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия

ОБСЕ
05:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ОБСЕ

Новости Украины: СММ ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала 40 взрывов.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за сутки зафиксировали уменьшений количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии за 3 апреля.

"СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и аналогичный уровень таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня за пределами участка разведения в районе Станицы Луганской.

"В Луганской области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня (в том числе 2 взрыва), что и за предыдущий отчетный период, когда были зафиксированы 3 взрыва", - сообщает ОБСЕ.

Неподалеку от Старогнатовки, СММ впервые зафиксировала противотанковые мины, а также вооружение, размещенное в нарушение линий отвода возле Анадоля.

"СММ продолжала содействовать обеспечению доступа и проезду работников к и от Донецкой фильтровальной станции, а также проведению ремонтных работ на Петровской водонасосной станции около Артема и на водопроводе возле Зайцево", - говорится в отчете.

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Новости Украины, Донбасс, Донецкая область, Нарушения перемирия, ОБСЕ, Пасхальное перемирие.
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