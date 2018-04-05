В Житомирской области неизвестный стрелял в депутата

В городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестный ранил из огнестрельного оружия 45-летнего местного депутата и предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, нападение произошло около 20:10 4 апреля, когда предприниматель выходил из помещения спортивного клуба.

Неизвестный в балаклаве совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее – грудной клетки.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также продолжается комплекс других следственно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.