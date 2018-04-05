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На учениях подорвались трое нацгвардейцев

Нацгвардия
11:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Оперативное командование "Восток" сообщило, что на учениях в Кривом Роге трое нацгвардейцев пострадали при взрыве.

В Кривом Роге Днепропетровской области от взрыва во время боевых учений травмированы трое военных Нацгвардии. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.

"5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 (г. Кривой Рог) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Нацгвардии. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Другие детали происшествия не обнародуются. По данному факту оперативным командованием "Восток" начата служебная проверка. Также 4 апреля во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб пограничник.

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Новости Украины, Взрыв, Восток, Кривой Рог, Нацгвардия, Полигон, Учения.
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