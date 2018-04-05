Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Савченко проверят на "детекторе лжи" Савченко проверят на "детекторе лжи"
Новости: Украина получит снайперское вооружение из США Украина получит снайперское вооружение из США
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии
X

В аэропорту Запорожья обнаружили 45 кг серебра

Обнаруженный груз
12:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Серебряные гранулы в багаже пытался ввезти из Турции в Украину гражданин Таджикистана.

Два чемодана с серебром весом 45 кг гражданин Таджикистана пытался незаконно ввезти на территорию Украины из Турции, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В международный аэропорт г. Запорожье рейсом из Стамбула прибыл гражданин Таджикистана, который при себе имел ручную кладь и два чемодана багажа. При прохождении таможенного контроля в VIP-помещении на вопрос таможенников он заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Но после проведения проверки багажа аппаратом "Rapiscan" и его таможенного досмотра в чемоданах под личными вещами были обнаружены гранулы серебристо-белого цвета общим весом 45 килограммов", - говорится в обнародованном в четверг на странице ГФС в соцсети Фейсбук сообщении.

Гранулы находились в семи черных пакетах и двух мешочках с маркировкой "SAF 99.9, NET 10 kg", которые были скрыты от таможенного контроля.

"Согласно постановлению Правления НБУ №148 от 27.05.08 "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины" физические лица имеют право ввозить в Украину банковские металлы (в том числе серебро) весом, не превышающим 500 граммов в виде слитков и монет на условиях письменного декларирования в таможенном органе. Банковские металлы весом, превышающим указанную норму, имеют право ввозить в Украину исключительно уполномоченные банки", - напомнили в ГФС. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, товар временно изъят до решения суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Аэропорт, ГФС, Запорожье, Серебро, Таможня.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай В зоне АТО обнаружили три тайника с оружием В Харькове продлили арест обвиняемым в ДТП

Последние новости

Российский боксер бросил вызов Джошуа Настя Каменских порадовала новым фото в пижаме ПВО Саудовской Аравии сбила ракету из Йемена
Сегодня читают
01 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
02 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
03 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
04 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
05 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
Новости сегодня
13:32 Макгрегора лишили чемпионского пояса UFC
13:28 США отказываются от компактных автомобилей
13:21 Верховная Рада приняла законопроект о национальной безопасности
13:18 Фотограф снимает близнецов, чтобы показать их различия (Фото)
13:16 Ярмоленко сделал шедевральный ассист на тренеровке "Боруссии" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На учениях подорвались трое нацгвардейцев На учениях подорвались трое нацгвардейцев
Новости: Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов
Новости: Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту
Новости: Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи
Добавить комментарий
0