В аэропорту Запорожья обнаружили 45 кг серебра

Два чемодана с серебром весом 45 кг гражданин Таджикистана пытался незаконно ввезти на территорию Украины из Турции, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В международный аэропорт г. Запорожье рейсом из Стамбула прибыл гражданин Таджикистана, который при себе имел ручную кладь и два чемодана багажа. При прохождении таможенного контроля в VIP-помещении на вопрос таможенников он заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Но после проведения проверки багажа аппаратом "Rapiscan" и его таможенного досмотра в чемоданах под личными вещами были обнаружены гранулы серебристо-белого цвета общим весом 45 килограммов", - говорится в обнародованном в четверг на странице ГФС в соцсети Фейсбук сообщении.

Гранулы находились в семи черных пакетах и двух мешочках с маркировкой "SAF 99.9, NET 10 kg", которые были скрыты от таможенного контроля.

"Согласно постановлению Правления НБУ №148 от 27.05.08 "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины" физические лица имеют право ввозить в Украину банковские металлы (в том числе серебро) весом, не превышающим 500 граммов в виде слитков и монет на условиях письменного декларирования в таможенном органе. Банковские металлы весом, превышающим указанную норму, имеют право ввозить в Украину исключительно уполномоченные банки", - напомнили в ГФС. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, товар временно изъят до решения суда.