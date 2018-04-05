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В цех завода "Укроборонпрома" бросили две гранаты

Черкасский завод "Фотоприбор"
14:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: На предприятиях "Укроборонпрома" повысят меры безопасности после инцидента на заводе в Черкассах.

В 2:05 четверга в помещении производственного цеха черкасского госпредприятия "НПК Фотоприбор" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром"), была подорвана граната типа РГД-5, в связи с чем готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях Концерна.

"На место происшествия были вызваны представители полиции, СБУ и ГСЧС. При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксирована еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой "Укроборонпрома" в четверг днем.

В информации отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается.

"Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях Концерна", - добавили в пресс-службе.

В госконцерне сообщили, что правоохранители пока анализируют найденные доказательства и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не прерывались производственные процессы.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил факт ЧП и сообщил, что полиция открыла по факту взрыва уголовное производство.

"Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного, или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений. Санкция предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы - ред.)", - сказал агентству Я.Тракало.

ГП "НПК Фотоприбор" - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.

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Новости Украины, Граната, НПК Фотоприбор, Происшествие, РГД-5, Укроборонпром, Черкассы.
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