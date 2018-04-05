"Киевэнерго" отключило отопление в 70% жилых домов

"Киевэнерго" отключило отопление почти в 60% потребителей "Киевэнерго". Среди них – 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие). Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

В первую очередь поставка тепла прекращается административным и жилым домам, затем по обращениям – объектам социальной сферы (детсады, школы, медицинские учреждения).

Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта. Отопительный сезон в Киеве начался 16 октября.

Напомним, отопительный сезон в Украине действует до 15 апреля. Но отопление в городах отключают тогда, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура не будет ниже 8 градусов. 4 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому полностью отключить от тепла в столице все объекты нужно до 6 апреля.