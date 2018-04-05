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"Киевэнерго" отключило отопление в 70% жилых домов

Отопление
16:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА 4 апреля.

"Киевэнерго" отключило отопление почти в 60% потребителей "Киевэнерго". Среди них – 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие). Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

В первую очередь поставка тепла прекращается административным и жилым домам, затем по обращениям – объектам социальной сферы (детсады, школы, медицинские учреждения).

Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта. Отопительный сезон в Киеве начался 16 октября.

Напомним, отопительный сезон в Украине действует до 15 апреля. Но отопление в городах отключают тогда, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура не будет ниже 8 градусов. 4 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому полностью отключить от тепла в столице все объекты нужно до 6 апреля.

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Новости Украины, КГГА, Киевэнерго, Отопительный сезон, Отопление.
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