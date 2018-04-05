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На объектах соцсферы Киева и Одессы нашли серьезные нарушения безопасности

ГСЧС
16:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ направила в Кабмин письмо о выявленных нарушениях норм безопасности на объектах соцсферы Одессы и Киева.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак направил в Кабинет министров Украины письмо с информацией об установленных на объектах социальной и жилой сферы нарушениях норм безопасности и предложением провести проверки.

"Мы тоже нашли некоторые интересные подробности, и по этому поводу я подписывал письмо на Кабинет министров Украины недавно… Думаю, это поможет расследованию этих трагических событий (пожара в детском лагере "Виктория" – ИФ)", - сказал В.Грицак на брифинге в Одессе, говоря о действиях СБУ в контексте расследования трагических событий в детском лагере "Виктория".

В то же время "24 канал" в четверг обнародовал фотокопию письма В.Грицака на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором в частности идет речь о том, что СБУ в рамках своей компетенции предпринимает меры для локализации угроз на объектах критической инфраструктуры.

"Анализ полученной информации свидетельствует об использовании отдельными производителями кабельной продукции противоправной схемы производства огнеупорного кабеля, который не соответствует установленным государственным стандартам", - говорится в документе.

В письме отмечается, что такая кабельная продукция была вмонтирована в системы противопожарной защиты в лагере "Виктория", более 20 учебных заведений Киева, ряде медицинских учреждений, ТРЦ и на других объектах, в том числе жилой застройки, в Киеве и Одессе.

"Эта информация свидетельствует о системности данных нарушений, которые могут иметь негативное влияние на жизнь и здоровье людей, а также обеспечении безопасности государства", - говорится в документе.

Глава СБУ в письме предлагает дать поручение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной архитектурно-строительной инспекции и Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провести внеплановые проверки субъектов хозяйствования, причастных к производству, реализации и использованию указанной недоброкачественной кабельной продукции с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и негативных явлений техногенного характера.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Одесса, Пожарная безопасность, СБУ.
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