СБУ задержала на взятке подполковника полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении взятки подполковника управления защиты экономики Национальной полиции в Харьковской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ - ред.) 10 тысяч долларов. В такую сумму полицейский оценил неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации", - сообщает пресс-центр СБУ.

Подполковник был задержан в помещении вуза при получении части взятки (150 тыс.грн).

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.