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СБУ задержала на взятке подполковника полиции

Задержан на взятке подполковника полиции
21:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СБУ

Новости Украины: Подполковника полиции задержали при получении $10 тысяч взятки у сотрудников Харьковского университета радиоэлектроники.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении взятки подполковника управления защиты экономики Национальной полиции в Харьковской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ - ред.) 10 тысяч долларов. В такую сумму полицейский оценил неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации", - сообщает пресс-центр СБУ.

Подполковник был задержан в помещении вуза при получении части взятки (150 тыс.грн).

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Новости Украины, Взятка, Коррупция, Нацполиция, ХНУРЭ.
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