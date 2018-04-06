В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами

В Запорожской области возле трассы регионального значения обнаружен схрон с боевыми гранатами.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в Запорожской области.

"Схрон был оборудован в лесополосе, вблизи трассы регионального значения в Гуляйпольском районе, который непосредственно граничит с районом проведения антитеррористической операции. Правоохранители изъяли из схрона десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами для них" - отметили в пресс-центре СБУ региона.

Боеприпасы изъяты в рамках уголовного производства по ст.263 УК Украины и направлены на экспертизу. На данный момент ведутся следственно-оперативные действия по установлению источника происхождения боеприпасов, а также лиц, причастных к обустройству схрона.