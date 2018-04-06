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В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами

В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с гранатами
00:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СБУ

Новости Украины: Схрон с боеприпасами обнаружен сотрудниками СБУ и ГУ Нацполиции региона, в Гуляйпольском районе (Запорожская область).

В Запорожской области возле трассы регионального значения обнаружен схрон с боевыми гранатами.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в Запорожской области.

"Схрон был оборудован в лесополосе, вблизи трассы регионального значения в Гуляйпольском районе, который непосредственно граничит с районом проведения антитеррористической операции. Правоохранители изъяли из схрона десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами для них" - отметили в пресс-центре СБУ региона.

Боеприпасы изъяты в рамках уголовного производства по ст.263 УК Украины и направлены на экспертизу. На данный момент ведутся следственно-оперативные действия по установлению источника происхождения боеприпасов, а также лиц, причастных к обустройству схрона.

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Новости Украины, Запорожская область, СБУ, Схрон с гранатами.
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