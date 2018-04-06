На Волыни ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

На Волыни правоохранители пресекли работу подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Среди напитков, которые изготавливали в цехе, водка и виски под торговыми марками иностранных производителей. Свою продукцию злоумышленники реализовывали в других областях Украины.

Во время обысков по месту жительства и незаконной деятельности фигурантов было изъято более 8,6 тыс. литров водочных изделий и подготовленных к разливу смесей, а также 7,2 тыс. блоков сигарет иностранного производства без марок акцизного налога.

Задержан также груз готовой продукции, подготовленный злоумышленниками для отправки за пределы Волыни.

По фактам незаконного изготовления, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта подакцизных товаров и незаконных действий с марками акцизного налога возбуждены уголовные производства по ч.1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 Уголовного кодекса.