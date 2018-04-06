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Боевики продолжают игнорируют "Пасхальное перемирие": 27 обстрелов

ВСУ
07:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины: "Пасхальное перемирие" в зоне АТО боевики продолжают игнорировать, 27 раз обстреляв позиции ВСУ.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 27 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" осуществив 27 обстрелов позиций украинских защитников", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в пятницу утром.

В частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал украинские укрепления вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм боевики применили по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – в районе Новозвановки.

На Донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов противник вел огонь по защитникам Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие враг применил по защитниках Водяного. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали украинские укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов – Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия – Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками" – отметили в штабе.

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