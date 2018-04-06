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Паводок в Украине: на реках продолжается подъем уровней воды

Паводок
09:03 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Спасатели предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны.

В Украине в результате развития весеннего водополья в пятницу ожидается дальнейшее повышение уровней воды в водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В пятницу, 6 апреля, на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохранится возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов в Волынской и населенных пунктов в Луганской областях", - идет речь в сообщении.

Кроме того, 6-8 апреля на украинском участке Дуная возле г.Вилково ожидается повышение уровней воды, в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего водополья:

6 апреля к отметкам 170-180см над нулем поста;

7-8 апреля - 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

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Новости Украины, ГСЧС, Паводок, Подъем уровней воды, Спасатели.
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