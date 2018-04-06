Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа
Новости: Европарламент готов выделить 1 млрд евро Украине, но есть условие Европарламент готов выделить 1 млрд евро Украине, но есть условие
Новости: Президентом Премьер-лиги стал швейцарец Президентом Премьер-лиги стал швейцарец
Новости: Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника
X

Боевики угрожали оружием представителям СММ ОБСЕ

Боевики Донбасса (иллюстративное фото)
12:56 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Наблюдатели ОБСЕ заявили об угрозах вооруженных боевиков возле оккупированного Кременца.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что вооруженные боевики угрожали им возле оккупированного села Кременец в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии.

В частности, говорится, что ”5 апреля, в 12:14, патруль миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге H15 в 2 км к востоку от блокпоста вооруженных формирований, расположенного восточнее населенного пункта Кременец (неподконтрольный правительству, в 16 км к юго-западу от Донецка)”.

”Наблюдатели готовились к запланированному запуску беспилотного летательного аппарата (БПЛА) среднего радиуса действия. Перед тем как они завершили подготовку, синий автомобиль марки «Лада» (с табличками АА237 и маркировкой «полиция» на русском языке), двигавшийся с запада на восток, развернулся в сторону наблюдателей”, - отмечается в отчете.

”Из автомобиля вышли три человека: один в камуфляжной одежде, а двое других в форме полицейского типа; у каждого из них на плече был автомат (типа АК). Они подошли к патрулю СММ. Мужчина в камуфляжной одежде на русском языке представился «командиром спецподразделения». Он заявил, что это «зона запрета полетов» и что им не сообщали о применении миссией беспилотного летательного аппарата. Наблюдатели рассказали о положении мандата Миссии и своей деятельности, в том числе об использовании БПЛА”, - говорится в отчете.

”В 12:30 по автодороге Н15 с запада к патрулю СММ подъехал еще один автомобиль (белого цвета) с двумя вооруженными мужчинами в камуфляжной одежде на борту. Один из них, управлявший автомобилем, был вооружен автоматом (типа АК). Двое мужчин вышли из автомобиля и в агрессивной форме обратились к членам патруля миссии. Сотрудники СММ услышали, как один из них сказал другому на русском языке: «Готовься!» После этого последний дослал патрон в патронник и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в землю”, - утверждают наблюдатели.

”Потом мужчина, представившийся «командиром», несколько раз разговаривал по телефону, в то время как старший патруля СММ пытался разрядить ситуацию, объясняя обязанности и полномочия миссии. Все это время мужчины из автомобиля марки «Лада» стояли рядом (всего было пять мужчин). Команда СММ собрала оборудование и покинула этот район в 13:03. Патруль благополучно вернулся на свою базу в Донецке примерно в 14:50. Об этом инциденте миссия информировала вооруженные формирования в Донецке”, - заявили в СММ.

В этой связи сказано, что в 2018 году свобода передвижения патрулей СММ в районе Кременца ограничивалась около 20 раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс, ОБСЕ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве изменят движение нескольких троллейбусов В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами СБУ задержала на взятке подполковника полиции

Последние новости

Ибрагимович назвал любимого актера Погода подвела: прическа Трампа снова в центре внимания (Видео) Заряд позитива: умилительные кролики за трапезой
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
05 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
Новости сегодня
14:25 Геращенко просит политзаключенного Балуха прекратить голодовку
14:23 В Братиславе требуют отставки главы полиции
14:23 Без смеха никак: курьезные ситуации, в которые легко можно попасть
14:19 На Пасху КПП Донбасса будут работать в обычном режиме
14:18 Украинский футболист может принять венгерское гражданство
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на пасхальные выходные: в Украине будет солнечно и тепло Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
Новости: Гройсман заступился за Супрун Гройсман заступился за Супрун
Новости: Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов
Новости: Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото) Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото)
Добавить комментарий
0