В Северодонецке мужчина взорвал себя гранатой

В городе Северодонецке Луганской области 54-летний мужчина возле одного из развлекательных заведений города совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.

Об этом написала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай на странице Facebook.

”5 апреля, около 23.20 в Северодонецкий отдел полиции поступило анонимное сообщение, что возле развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке”, - написала она.

По ее словам, посетители одного из развлекательных заведений в указанное время вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина сказал им, что у них ”есть три секунды”.

”Посетители отбежали на безопасное расстояние и именно в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью”, - отметила Погукай.

Представитель полиции Луганской области уточнила, что 54-летний мужчина совершил самоубийство при помощи гранаты РГД-5. При этом, во время осмотра места происшествия полиция изъяла вещественные доказательства и еще корпус гранаты ”Ф-1” с запалом без кольца.