На Тернопольщине в детском саду зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Количество заболевших сальмонеллезом в детсаду на Тернопольщине, где несколько дней назад была обнаружена инфекцию, достигло уже 27 человек.

Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"На сегодняшнее утро зарегистрированы 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлены 11 больных. Остальные больные обнаруживаются по результатам лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты установили фактор передачи инфекции - сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой. Также выяснены обстоятельства, которые способствовали инфицированию детей: нарушение технологии приготовления блюд, ненадлежащее содержание пищеблока в учреждении.

Для локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжает осуществляться комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщало агентство, несколько дней назад вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в детском саду в райцентре Збараж на Тернопольщине. Тогда было зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из них 14 среди детей.