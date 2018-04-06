В Лозовой задержали подростков с мешком снарядов

На железнодорожной станции Лозовая задержали двух подростков с мешком снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

"Ребят 10 и 15 лет остановили работники стрелковой команды на станции Лозовая. Они патрулировали территорию и заметили вблизи переходного моста двух ребят, которые несли мешок. Работники Харьковского отряда военизированной охраны решили проверить, что в нем находится. Когда увидели ржавые снаряды, сразу отобрали у детей опасные предметы и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУНП изъяли боеприпасы для проведения исследования. Несовершеннолетние сообщили правоохранителям, что снаряды нашли в заброшенном парке возле станции. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.