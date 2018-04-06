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Капитана "Норда" задержали на 60 суток

Судно "Норд"
16:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Капитана задержанного Госпогранслужбой российского рыболовного судна арестовали на 60 суток с правом внесения залога.

Херсонский городской суд избрал меру пресечения капитану задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" Владимиру Горбенко. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Суд избрал капитану меру пресечения содержание под стражей с правом внесения 35240 гривен залога. Арест избран на 60 суток до 31 мая", - сказали в прокуратуре.

25 марта в украинских водах Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест, капитана задержан. 31 марта капитану судна "Норд" объявили о подозрении. Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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Новости Украины, Арест, Залог, Капитан, Норд, Суд, Судно.
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