В Одессе задержали наркоторговцев

Сегодня оперативники ОБНОН ГУ НП в Одесской области задержали группу наркоторговцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Д.Головин.

"Двое россиян наладили поставку элитной конопли, так называемых "бошек" из Николаева и Крыма. Задержали наркоторговцев "на горячем". Всего изъято около 10 кг", - отметил Д.Головин. Отмечено, что по ценам черного рынка одна закладка (1 грамм) стоит около 250 грн. Правоохранители целом изъяли 10 тыс. закладок, которые будут уничтожены.

Напомним, правоохранители также разоблачили группу наркоторговцев, которые на территории Киева наладили сбыт наркотического средства опия ацетилированного. Во время задержания у одного из злоумышленников было изъято 37 порций наркотического средства, которые он планировал расфасовать, у другого - 107 расфасованных в фольгу веществ, содержащих в себе метадон.