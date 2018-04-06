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Ужгород закончил отопительный сезон

Отопительный сезон
18:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Повышение среднесуточной температуры до +8 градусов позволило закончить отопительный сезон в Ужгороде.

Сегодня, 6 апреля, на внеочередном заседании исполнительного комитета Ужгородского городского совета приняли решение о прекращении в городе отопительного периода. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

"Члены исполкома поддержали проект решения о прекращении с сегодняшнего дня, 6 апреля, отопительного периода во всех сферах городского хозяйства в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха выше +8°С. При необходимости отопительный период для учреждений образования, медицины и Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания может быть продлен до 15 апреля 2018 года", - сообщают в Ужгородском горсовете.

В то же время, по прогнозам Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, в Ужгороде ожидается теплая погода с температурой воздуха ночью 5-7°, днем 19-21°. В Киеве также начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от централизованного отопления планируется 6 апреля.

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Новости Украины, Отключение, Отопление, Потепление, Сезон, Ужгород.
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