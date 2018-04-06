На региональные аэропорты выделят 10 млрд гривень

В Министерстве инфраструктуры Украины предложили зарезервировать в госбюджете 2019 года не менее 10 млрд гривен для строительства региональных аэропортов. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Представители четырех профильных комитетов Верховной Рады поддержали инициативу о необходимости резервирования в государственном бюджете 2019 года как минимум 10 млрд гривен для строительства региональных аэропортов. Я убежден, что это удачная инвестиция, которая принесет бюджету миллионы гривен в течение первых лет, а в дальнейшем еще больше. Если нам удастся запустить эту программу, то за четыре года мы сможем с нуля построить 20 аэропортов", - сказал В. Омелян.