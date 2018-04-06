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Гостей столицы на трассе Одесса-Киев будет встречать князь Владимир

КГГА
21:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В мае на въезде с трассы Одесса-Киев будет открыт символический знак с фигурой князя Владимира.

Ориентировочно, 10 мая въезд в столицу с трассы Одесса-Киев украсит символический знак с фигурой князя Владимира.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, заканчиваются работы по установке знака княгине Ольге на Житомирском направлении. Высота этой композиции - 18 метров. Сейчас идут работы по обустройству территории вокруг знака. А в Соломенском районе столицы совсем скоро можно будет увидеть основателей Киева - композицию "Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь".

Как отметил Кличко, все знаки выполнены в одном стиле. Изюминкой станет особая подсветка новых знаков.

Также мэр подчеркнул, что в каждом крупном европейском городе есть свои символы.

"В Берлине - медведь на всех въездах. Заезжаешь в Бремен - видишь "Бременских музыкантов". У Киева так много легендарных символов. А когда въезжаем в город, видим только маленькую табличку. Извините, но это столица, многомиллионный город. И поэтому я дал задание архитекторам разработать знаки, символизирующие большую силу Киева", - подчеркнул Кличко.

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Новости Украины, Виталий Кличко, КГГА, Киев, Одесса-Киев.
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