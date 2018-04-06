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Дело судна "Норд" взяла под контроль омбудсмен

Людмила Денисова
22:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Представиители Людмилы Денисовой присутствовали на заседаниях суда в Мариуполе и Херсоне.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова держит под своим контролем ситуацию с экипажем судна "Норд". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного.

"Представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека присутствовали 6 апреля на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне", - говорится в сообщении. "Это дело находится под личным контролем Уполномоченного Людмилы Денисовой", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что сегодня экипаж судна "Норд" в составе 8 человек доставили на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката. Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а так как Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины. Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен. Адвокаты внесли залог за капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко.

 

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Новости Украины, Верховная Рада, Людмила Денисова, Омбудсмен, Суд, Судно "Норд".
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