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Неизвестные открыли шлюз дамбы, спровоцировав угрозу затопления сотен домов

Старобельск
23:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Население города Старобельск могло серьезно пострадать из-за противоправных действий неизвестных лиц.

По состоянию на 16.00 пятницы, 6 апреля, на территории Украины наблюдаются подтопления в Черниговской, Одесской и Луганской областях, а из-за несанкционированного открытия шлюзовых запорных механизмов на р.Айдар возникла угроза подтопления сотен частных жилых домов в г.Старобельск, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В г.Старобельск (Луганская обл. - ИФ) в 14.00 6 апреля в результате открытия неизвестными лицами запорного устройства шлюза на р.Айдар, что повлекло переполнение водой обводного канала с утечкой воды на прилегающую территорию, угрозу подтопления 650 частных жилых домов (1,5тыс жителей)", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что в настоящее время затвор шлюза закрыт, охраняется сотрудниками полиции, подтопления домов не произошло. Подразделения ГСЧС, Минобороны и местные жители укрепляют дамбу реки мешками с песком.

Вместе с тем, на реке Айдар возле с.Новоселовка Старобельского района Луганской области уровень воды понизился на 53 см и составляет 435 см. Угрозы подтоплений жилого сектора нет.

Кроме этого, в Черниговском районе в с.Старый Белоус (Черниговская обл.) в связи с поднятием уровня воды в р.Белоус остаются подтопленными 13 домохозяйств (12 хозяйственных зданий) и дачные участки в садовых товариществах на площади 10 га (около 400 дачных домов). Для откачки воды от ГСЧС привлечены 2 единицы техники, 3 мотопомпы и 10 человек личного состава.

На р.Дунай - г.Вилково (Одесская обл.) уровень воды составляет 164 см (уменьшение на 1 см). До отметки подтопления территорий жилого сектора (185 см) остается - 21 см.

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Новости Украины, Айдар, Новости Украины, Происшествия, Старобельск, Украина.
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