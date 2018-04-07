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В Днепре разоблачен прокурор, требовавший взятку за закрытие уголовного дела

ГПУ
01:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Днепре работники Генпрокуратуры выявили коррумпированного прокурора.

Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции выявили работника Днепропетровской местной прокуратуры №2, который требовал взятку у гражданки за закрытие уголовного производства.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, прокурор требовал $2 тыс. от гражданки, которая является фигуранткой уголовного производства, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество, а также закрытие уголовного производства.

"5 апреля 2018 во время получения указанных денег работника прокуратуры выявили правоохранители. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления; решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Уголовное производство начало по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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Новости Украины, Взятка, ГПУ, Днепр, Новости Украины, Происшествия, Прокуратура, Украина.
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