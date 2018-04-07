В Днепре разоблачен прокурор, требовавший взятку за закрытие уголовного дела

Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции выявили работника Днепропетровской местной прокуратуры №2, который требовал взятку у гражданки за закрытие уголовного производства.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, прокурор требовал $2 тыс. от гражданки, которая является фигуранткой уголовного производства, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество, а также закрытие уголовного производства.

"5 апреля 2018 во время получения указанных денег работника прокуратуры выявили правоохранители. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления; решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Уголовное производство начало по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).