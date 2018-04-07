Отопительный сезон в Харькове и по области закончится 10 апреля

Соответствующие распоряжения подписали накануне председатель Харьковской ОГА Юлия Светлична и Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает корреспондент Укринформа.

Оба решения, поясняют пресс-службы ХОГА и Харьковского горсовета, приняты в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в регионе превысила 8 градусов тепла.

Согласно распоряжению, по области с 10 апреля прекратят подавать тепло в жилые дома, медицинские и учебные заведения.

В Харькове больницы, учебные учреждения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут осуществлять отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период.

К системе теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» подключено более 6 тыс. жилых домов, а также почти 2,5 тыс. зданий различных ведомств, учреждений и предприятий, около 180 лечебных учреждений, более 200 учреждений образования.

В структуре теплопотребления население составляет 86%, бюджетные организации - 10%, хозрасчетные потребители - 4%.