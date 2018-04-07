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В Киеве мужчина получил по почте полтора килограмма марихуаны

Полиция
03:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Было установлено, что 44-летний житель Киевской области проживал в столичном хостеле.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который получил по почте посылку с марихуаной весом 1,5 кг.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Получив оперативную информацию, сотрудники полка полиции особого назначения №1 прибыли в почтовое отделение для проверки. Через несколько минут посетитель получил посылку, содержимое которой заинтересовало полицейских. Поэтому на выходе из помещения они остановили мужчину и попросили показать полученную коробку. В посылке правоохранители обнаружили около полутора килограмма растительного вещества, похожего на марихуану. Для документирования происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он нарушил режим домашнего ареста, который ему избрал суд за совершение предыдущего преступления по месту регистрации. Сейчас следователи выясняют, кто посылал посылку с наркотиками.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Изъятое направили на экспертизу.

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Новости Украины, Киев, Наркотики, Новости Украины, Полиция, Украина.
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