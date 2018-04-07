Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Супрун: Со 2 апреля свыше 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами Супрун: Со 2 апреля свыше 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами
Новости: В аэропорту "Борисполь" планируют снести один из терминалов В аэропорту "Борисполь" планируют снести один из терминалов
Новости: Президент WBC "приблизил" бой Ломаченко - Гарсия Президент WBC "приблизил" бой Ломаченко - Гарсия
Новости: Отопительный сезон в Харькове и по области закончится 10 апреля Отопительный сезон в Харькове и по области закончится 10 апреля
X

В аэропорту "Борисполь" планируют снести один из терминалов

Аэропорт "Борисполь"
04:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В аэропорту "Борисполь" планируют провести изменения.

Концепция развития аэропорта "Борисполь" до 2045 года предусматривает снос простаивающего сегодня терминала "В".

Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ "Борисполя". Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала "В". Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - отметил Рябикин.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина, основная ее идея заключается в том, что на территории где сегодня расположены терминалы "B" и "D" будет создан один мега-терминал. Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал "D" со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Аэропорт "Борисполь", Борисполь, Лоукост, Новости Украины, Павел Рябикин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Китайская фирма займется дноуглублением в Черноморске В Одессе задержали наркоторговцев Капитана "Норда" задержали на 60 суток

Последние новости

Абсолютно невероятное совпадение в мире ДТП (Видео) "Сент-Этьенн" упустил победу над "ПСЖ" Мишель Пфайффер может появиться в "Войне бесконечности"
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
03 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
04 Откуда взялись современные вирусы: ученые провели необычное исследование
05 Ученые обнаружили в Перу новые геоглифы
Новости сегодня
05:20 Смех да и только: забавные животные творят все, что хотят
05:17 Трамп отдал распоряжение прекратить практику "поймал и отпустил" для нелегалов
05:11 Исследователи выяснили, почему подросткам становится скучно в интернете
04:55 Шварценеггер выписался из больницы после успешной операции
04:49 Угарная подборка для ценителей нестандартного юмора
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дело судна "Норд" взяла под контроль омбудсмен Дело судна "Норд" взяла под контроль омбудсмен
Новости: Квалификацию не смог подтвердить 21 судья Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
Новости: Порошенко наградил орденами военных ВСУ Порошенко наградил орденами военных ВСУ
Новости: К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X
Добавить комментарий
0