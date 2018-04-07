В аэропорту "Борисполь" планируют снести один из терминалов

Концепция развития аэропорта "Борисполь" до 2045 года предусматривает снос простаивающего сегодня терминала "В".

Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ "Борисполя". Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала "В". Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - отметил Рябикин.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина, основная ее идея заключается в том, что на территории где сегодня расположены терминалы "B" и "D" будет создан один мега-терминал. Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал "D" со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.