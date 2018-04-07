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В Страстную пятницу боевики совершили 42 обстрела на Донбассе

АТО
08:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих ранено.

За минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие". Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников, применив при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП боевики обстреляли позиции ВСУ в Широкино, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Песков. Из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты "Бутовка", Песков и Каменки, а снайперский огонь - велся вблизи Широкино.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Луганского. Кроме этого, 120 мм минометы незаконные вооруженные формирования применили по защитникам н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Троицкого. Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по позициям ВСУ в районе н.п. Новолуганское.

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