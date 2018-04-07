Около 7 тысяч спасателей ГСЧС будут нести службу во время Пасхи
Новости Украины: На Пасхальные праздники - с 9 часов 7 апреля до 9 часов 10 апреля - подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы.
Как сообщает ГСЧС, в Пасхальную ночь и 8 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях.
"На период празднования Пасхи, начиная с 9 часов 7 апреля до 9 часов 10 апреля, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несение службы. Непосредственно в Пасхальную ночь и 8 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины".
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Отмечается, что до 9-ти утра 7 апреля на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и свыше 2 тысяч единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.
Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок во время богослужений, подчеркнули в ГСЧС.
Также организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных к проведению мероприятий по празднованию Пасхи, и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных происшествий.
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В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 и вертолёт "Еврокоптер".