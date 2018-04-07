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Оккупанты предлагают за дополнительную плату пересечь КПВВ

КПВВ на Донбассе
10:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Боевики на КПВВ в зоне АТО берут деньги с граждан за ускоренное пересечение линии разграничения.

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) создают затруднения для граждан при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в зоне АТО, чтобы брать с них деньги за ускоренное пересечение линии разграничения, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицком". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в автобусах, прибывают крупными партиями раз в полчаса-час. Как отмечают сами путешественники, такую ситуацию создают представители НВФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Сообщается, что подобную ситуацию описывают в соцсетях и граждане Украины, которые вынужденно остаются на временно оккупированной территории. "Граждане описывают "таксы" (тарифы - ред) боевиков за ускоренный проезд и нечеловеческие условия, в которых приходится пересекать линию соприкосновения", - информирует Госпогранслужба.

В ведомстве отмечают, что перед Пасхальными праздниками на КПВВ на линии разграничения увеличивается пассажиропоток, образуются очереди и люди вынуждены платить боевикам за ускоренный пропуск.

"Украинские пограничники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан. Военнослужащие Госпогранслужбы готовы к подобным провокациям НВФ и в случае необходимости сразу увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и ни в коем случае не остались в серой зоне после закрытия контрольных пунктов въезда-выезда", - сообщили в Госпогранслужбе.

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Новости Украины, Госпогранслужба, Донбасс, КПВВ, НВФ, Оккупанты Донбасса, ОРДЛО, Украина.
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