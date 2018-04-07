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Виталий Кличко: Парковка в неположенном месте обойдется очень дорого

Виталий Кличко
11:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: 28 марта Президент подписал закон в сфере парковки транспортных средств, поэтому теперь власти города получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

Столичные власти получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать автомобили, оставленные в местах, где парковка запрещена.

Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в эфире радио “НВ”, информирует сайт мэра.

“Относительно парковок. Проблема действительно есть. И она достаточно серьезная. На сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те парковочные места, которые есть в Киеве, - паркхаусы, парковки - стоят полупустые. Но в то же время автомобили стоят где угодно – на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть”, - отметил Кличко и добавил, что сегодня городские власти не могут штрафовать таких водителей-нарушителей.

Кличко обещает к лету обновить 10 столичных парков

“Наконец закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан, и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям – авто бросать на улице под знаком “парковка запрещена” будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными”, - отметил мэр.

Недешево, по словам Кличко, обойдется и забрать машину со штрафплощадки.

К тому же, отметил мэр, в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Киев, Парковка, Штрафы.
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