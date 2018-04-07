Виталий Кличко: Парковка в неположенном месте обойдется очень дорого
Новости Украины: 28 марта Президент подписал закон в сфере парковки транспортных средств, поэтому теперь власти города получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей.
Столичные власти получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать автомобили, оставленные в местах, где парковка запрещена.
Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в эфире радио “НВ”, информирует сайт мэра.
“Относительно парковок. Проблема действительно есть. И она достаточно серьезная. На сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те парковочные места, которые есть в Киеве, - паркхаусы, парковки - стоят полупустые. Но в то же время автомобили стоят где угодно – на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть”, - отметил Кличко и добавил, что сегодня городские власти не могут штрафовать таких водителей-нарушителей.
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“Наконец закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан, и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям – авто бросать на улице под знаком “парковка запрещена” будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными”, - отметил мэр.
Недешево, по словам Кличко, обойдется и забрать машину со штрафплощадки.
К тому же, отметил мэр, в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает.