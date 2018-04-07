Румыния одобрила открытие пограничного пункта Исакча - Орловка

Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина).

Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.

"Это заслуга совместной командной работы Мининфраструктуры и МИД Украины, а также Одесского облсовета и обладминистрации", - прокомментировал он решение.

Как сообщалось, строительство паромных комплексов Измаил - Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабре 2013 года был внесен в концепции Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.

Украинские ООО "Паромный комплекс Орловка" и румынская компания "МБС-Инвест" при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют построить паромную переправу через Дунай между Орловка и Исакчи. Украинская сторона намеревалась инвестировать в проект €5 млн, румынская - €20 млн. На румынской территории, кроме переправы, планировалось создать свободную экономическую зону с составами и инфраструктурой.

Планируемая мощность переправы - 170 тыс. единиц легкового и грузового транспорта в год.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность о строительстве переправы между Румынией и Украиной было достигнуто в 2006 году.