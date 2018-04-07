Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медреформа в Украине: Гройсман требует отремонтировать все больницы Медреформа в Украине: Гройсман требует отремонтировать все больницы
Новости: В Украину прибудут военные инструкторы из Литвы В Украину прибудут военные инструкторы из Литвы
Новости: "Ливерпуль" хочет подписать одного из лидеров "Шахтера" "Ливерпуль" хочет подписать одного из лидеров "Шахтера"
Новости: Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху
X

Бобры спровоцировали наводнение на Волыни

Бобер
14:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Животные повредили дамбу на реке Припять, вызвав подтопление приусадебных участков.

Бобры повредили дамбу у села Подгорье Ратновского района, из-за чего 10 приусадебных участков населенного пункта оказались под угрозой подтопления. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Волынской области.

"В период с 16:40 5 апреля на 13:00 6 апреля спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14 пгт Приазовское (4 человека) совместно со специалистами районного отдела водного хозяйства (8 человек) работали над восстановлением дамбы вблизи села Подгорье Ратновского района. Сооружение было повреждено бобрами, вода из поймы реки Припять угрожала затопить 10 приусадебных участков в этом селе", - сообщили спасатели.

После ремонта гидротехнического сооружения спасатели откачали воду обратно на пойму пожарной насосной станцией и пожарной автоцистерной. "Объем откачанной талой за два дня составил ориентировочно более 2 тыс. кубометров", - отметили в ГСЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бобры, Волынь, Дамба, Наводнение, Спасатели.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Более 1500 правоохранителей будут наблюдать за порядком в Одессе В Страстную пятницу боевики совершили 42 обстрела на Донбассе Лжеминера киевского метро осудили на три года

Последние новости

Синтия Никсон планирует узаконить марихуану в Нью-Йорке Баскетбол. Определились участники плей-офф Евролиги "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": прогноз и ставки букмекеров на матч
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео)
Новости сегодня
14:26 Назван еще один кандидат на место Венгера в "Арсенале"
14:26 Нестандартные понятия красоты у разных народов мира (Фото)
14:09 Промоутер Джошуа рассказал о ближайших планах своего подопечного
14:03 Сталлоне установил мемориальную доску возле памятника Рокки
14:03 Боевики направили в Украину беспилотник-камикадзе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАТО выступает за конструктивный диалог с Россией НАТО выступает за диалог с РФ
Новости: Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0