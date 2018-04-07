Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: "Шахтер" в гостях обыграл "Верес" "Шахтер" в гостях обыграл "Верес"
Новости: Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста
X

Неподалеку от Трускавца обнаружена карстовая воронка

Карстовая воронка
16:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото:Из открытых источников

Новости Украины: По информации, район размещения пропасть огородили, уровень угрозы вследствие возникновения пропасти устанавливается.

Новая карстовая пропасть возникла вблизи автодороги Дрогобыч – Трускавец на Львовщине.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

«В селе Модричи Дрогобычского района, неподалеку от автодороги Дрогобыч – Трускавец, обнаружили новую грунтовую пропасть. Она имеет размеры 4х4 м и около 4 м в глубину. Расположена в 500 м от зданий и в 100 м от электрической опоры», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 сентября 2017 года на Львовщине произошло незначительное землетрясение. Подземные толчки ощутили в Дрогобыче, Трускавце и в окрестных селах. В результате на территории с. Модричи произошел обвал карстовой породы. Пропасть диаметром 200 м, глубиной 30 м образовалось за 300 метров от дороги и 1 км до ближайшего здания. Тогда были повреждены две электроопоры. Разрушение карста произошло на площади Стебниковского комбината «Полиминерал», где в 1970-80 годах проводилась интенсивная добыча калийных солей. В ноябре на той же площади близ села Вишня образовалось еще одна, однако значительно меньшая пропасть.

По этому поводу областные власти обратились в Министерство регионального развития. Была создана рабочая группа, которая решила за счет компании, которая имеет в аренде «Полиминерал», локализовать и вывести из чрезвычайной ситуации именно пропасть и не допустить следующих. Также решено перенести водогон Горное-Дрогобыч, линию электропередачи и прилегающий к опасной зоне участок дороги Дрогобыч-Трускавец.

На мониторинг ситуации, которую будут проводить специалисты-экологи Ивано-Франковского национального института нефти и газа, а также немецкой фирмы K-UTEC AG, из областного бюджета выделено 1,483 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Землетрясение, Карстовая воронка, Львовская область, Трускавец.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Румыния одобрила открытие пограничного пункта Исакча - Орловка Виталий Кличко: Парковка в неположенном месте обойдется очень дорого Оккупанты предлагают за дополнительную плату пересечь КПВВ

Последние новости

Сергей Скрипаль пришел в сознание Сногсшибательная Мэлори Вудс из шиномонтажа с идеальными формами (Фото) Ольга Фреймут посоветовала девушкам не колоть ботокс и не есть лук с зельцем
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию
Новости сегодня
17:38 Модель Кайли Дженнер поделилась снимком маленькой дочери
17:33 Макгрегор освобожден под залог
17:25 Смешно до слез: уморительная подборка строительных неудач
17:24 Самые волшебные и живописные места со всей планеты (Фото)
17:15 "Интер" готов потратить €20 млн на лидера "Шахтера"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0