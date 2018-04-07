Неподалеку от Трускавца обнаружена карстовая воронка

Новая карстовая пропасть возникла вблизи автодороги Дрогобыч – Трускавец на Львовщине.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

«В селе Модричи Дрогобычского района, неподалеку от автодороги Дрогобыч – Трускавец, обнаружили новую грунтовую пропасть. Она имеет размеры 4х4 м и около 4 м в глубину. Расположена в 500 м от зданий и в 100 м от электрической опоры», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 сентября 2017 года на Львовщине произошло незначительное землетрясение. Подземные толчки ощутили в Дрогобыче, Трускавце и в окрестных селах. В результате на территории с. Модричи произошел обвал карстовой породы. Пропасть диаметром 200 м, глубиной 30 м образовалось за 300 метров от дороги и 1 км до ближайшего здания. Тогда были повреждены две электроопоры. Разрушение карста произошло на площади Стебниковского комбината «Полиминерал», где в 1970-80 годах проводилась интенсивная добыча калийных солей. В ноябре на той же площади близ села Вишня образовалось еще одна, однако значительно меньшая пропасть.

По этому поводу областные власти обратились в Министерство регионального развития. Была создана рабочая группа, которая решила за счет компании, которая имеет в аренде «Полиминерал», локализовать и вывести из чрезвычайной ситуации именно пропасть и не допустить следующих. Также решено перенести водогон Горное-Дрогобыч, линию электропередачи и прилегающий к опасной зоне участок дороги Дрогобыч-Трускавец.

На мониторинг ситуации, которую будут проводить специалисты-экологи Ивано-Франковского национального института нефти и газа, а также немецкой фирмы K-UTEC AG, из областного бюджета выделено 1,483 млн грн.