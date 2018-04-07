В Тетиеве солдаты ВСУ угрожали пенсионерке

В г.Тетиев Киевской области 26-летний солдат Вооруженных сил Украины вместе с товарищем запугивали пенсионерку и снимали это на камеру мобильного телефона, вынуждая ее отдать долг за внука. Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции в Киевской области, будучи нетрезвыми, молодые люди самовольно проникли в дом 71-летней женщины, используя удостоверение участника боевых действий.

"Они начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола", - сказано в сообщении. По информации полиции, запугивая пенсионерку, злоумышленники хотели заставить ее отдать долг за внука.

"Незваные гости открывали шкафы и ящики. На просьбы пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Спохватились молодые люди лишь тогда, когда женщина пыталась обратиться к правоохранителям", - сообщили в полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Санкция статья предусматривает до 3-х лет ограничения свободы. Решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.