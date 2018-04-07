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Пожар в ужгородской больнице: огонь тушили медики и полицейские

Пожар в ужгородской больнице: огонь тушили медики и полицейские
17:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: zk.dsns.gov.ua

Новости Украины: Объектом возгорания стал генератор резервного питания, расположенный у здания отделения нейрохирургии.

Сегодня в Ужгороде на территории Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака произошел пожар. Об этом сообщили в Управлении ГСЧС в Закарпатской области.

"Объектом возгорания стал генератор резервного питания, расположенный у здания отделения нейрохирургии. До прибытия пожарных пожар начали укрощать работники медучреждения и работники полиции с помощью первичных средств пожаротушения. В целом они использовали 8 огнетушителей. Окончательно пожар удалось ликвидировать только после прибытия на место спасателей", - сообщают в ГСЧС в Закарпатской области.

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Для ликвидации пожара к месту были направлены 11 спасателей и три единицы техники. Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются. В настоящее время медучреждение работает в штатном режиме. Перебоев с электроснабжением нет.

Напомним, более 350 человек эвакуировали из помещения торгового центра в Бердичеве из-за задымления.

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Новости Украины, Больница, Возгорание, ГСЧС, Ужгород.
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