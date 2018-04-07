Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо
Новости: Штаб призывает оккупантов Донбасса соблюдать "Пасхальное перемирие" Штаб призывает оккупантов соблюдать "Пасхальное перемирие"
Новости: "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча
Новости: Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста
X

Вилково под угрозой затопления

Смотрите фото (3)
Вилково
17:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Город Вилково продолжает затапливаться дунайской водой из-за нагонного ветра, спасатели предупредили об угрозе 50% затопления.

На украинском участке Дуная возле города Вилково Одесской области ожидается повышение уровней воды в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

"7-8 апреля - 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города", - говорится в сообщении. Кроме того, развитие весеннего половодья продолжится и на равнинных реках Украины.

Фото: Facebook

Так, 7 -10 апреля дальнейший подъем уровней воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы составит - 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любашевском, Маневичском районах Волынской области.

Фото: Facebook

"На реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе г. Новгород-Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, p.Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.); достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области", - уточнили в ГСЧС. На Верхнем Днепре ожидается дальнейший подъем уровней воды на - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму. Из-за резкого потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вилково, ГСЧС, Дунай, Затопление, Одесская область, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Бердичеве произошло задымление в торговом центре Бобры спровоцировали наводнение на Волыни Боевики направили в Украину беспилотник-камикадзе

Последние новости

Менеджер Уайлдера: Кличко был самым техничным боксером последних 20 лет Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ Модель Кайли Дженнер поделилась снимком маленькой дочери
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию
Новости сегодня
19:11 В Дании старая башня рухнула на библиотеку
19:10 Врачи назвали овощи, которые плохо влияют на здоровье зубов
18:52 Снаряд калибра 152 мм обнаружили на Ровенщине
18:50 Гвардиола: Я не играю конкретно против Моуринью
18:43 У 6-летней дочери Бейонсе появится собственный стилист
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0