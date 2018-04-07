Вилково под угрозой затопления

На украинском участке Дуная возле города Вилково Одесской области ожидается повышение уровней воды в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

"7-8 апреля - 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города", - говорится в сообщении. Кроме того, развитие весеннего половодья продолжится и на равнинных реках Украины.

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Так, 7 -10 апреля дальнейший подъем уровней воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы составит - 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любашевском, Маневичском районах Волынской области.

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"На реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе г. Новгород-Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, p.Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.); достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области", - уточнили в ГСЧС. На Верхнем Днепре ожидается дальнейший подъем уровней воды на - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму. Из-за резкого потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами.