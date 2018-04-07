Снаряд калибра 152 мм обнаружили на Ровенщине

Во время земляных работ в Ровенской области был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 апреля в 18:00 ровенские пиротехники ГСЧС уничтожили один артиллерийский снаряд калибром 152 мм времен Второй мировой войны, который был обнаружен во время земляных работ в этот же день вблизи села Мнишин, Гощанского района", - говорится в сообщении.

Также во время сортировки картофеля на складе агропромышленного предприятия во Львовской области обнаружили предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. В связи с повышением уровня воды в реке Дунай на поверхность поднялась мина времен Первой мировой войны. Впоследствии пиротехники обезвредили взрывоопасный предмет.