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Снаряд калибра 152 мм обнаружили на Ровенщине

Уничтожение снаряда
18:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: На Ровенщине обнаружили и уничтожили снаряд калибра 152 мм, оставшийся в земле с времен Второй мировой войны.

Во время земляных работ в Ровенской области был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 апреля в 18:00 ровенские пиротехники ГСЧС уничтожили один артиллерийский снаряд калибром 152 мм времен Второй мировой войны, который был обнаружен во время земляных работ в этот же день вблизи села Мнишин, Гощанского района", - говорится в сообщении.

Также во время сортировки картофеля на складе агропромышленного предприятия во Львовской области обнаружили предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. В связи с повышением уровня воды в реке Дунай на поверхность поднялась мина времен Первой мировой войны. Впоследствии пиротехники обезвредили взрывоопасный предмет.

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Все по теме:

Новости Украины, 152 мм, ГСЧС, Ровенская область, Саперы, Снаряд.
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