В Тернополь на Пасху приехали 150 донецких детей

Из Донецкой области в Тернополь прибыли 150 школьников на Пасхальные праздники, которые они проведут в семьях своих ровесников.

"Дети с Востока Украины в нашу область прибывают уже третий год подряд на Рождественские и Пасхальные праздники. Организовали такие акции в рамках областной программы "Восток и Запад вместе", - рассказал начальник областного отдела семьи и молодежи Игорь Черный. По его словам, 150 донецких детей будут знакомиться с местными традициями и особенностями края до 10 апреля.

Школьники будут находиться в Лановецком, Збаражском, Зборовском, Шумском, Кременецком и Запорожском районах. Для гостей из Донбасса предусмотрена интересная и разнообразная развлекательная программа не только в районах области, где они будут проживать, а и в Тернополе. Специально для них проведут мастер-класс по росписи писанок, ознакомят с местными традициями и обычаями, а также устроят интересные экскурсии по заповедным и историческим уголкам края.