Экипаж "Норда" пытался выехать в Россию

Экипаж задержанного в Азовском море и арестованного рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно переправиться в Российскую Федерацию. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Действительно, сегодня ночью экипаж судна "Норд" без необходимых документов под прикрытием российских дипломатов автомобилем пытался незаконно пересечь границу в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка", но был задержан и сейчас находится в Харькове", - сказал О. Слободян.

По его словам, в отношении нарушителей границы составлен соответствующий протокол и они будут привлечены к административной ответственности. Дальнейшая их судьба по пребыванию в Украине будет решаться. Как отметил представитель ГПСУ, оценку действиям представителей российского дипкорпуса должен предоставлять МИД Украины.