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Экипаж "Норда" пытался выехать в Россию

"Норд"
11:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Отпущеный на свободу экипаж судна "Норд" пытался пересечь границу Украины, но был задержан и отправлен в Харьков.

Экипаж задержанного в Азовском море и арестованного рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно переправиться в Российскую Федерацию. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Действительно, сегодня ночью экипаж судна "Норд" без необходимых документов под прикрытием российских дипломатов автомобилем пытался незаконно пересечь границу в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка", но был задержан и сейчас находится в Харькове", - сказал О. Слободян.

По его словам, в отношении нарушителей границы составлен соответствующий протокол и они будут привлечены к административной ответственности. Дальнейшая их судьба по пребыванию в Украине будет решаться. Как отметил представитель ГПСУ, оценку действиям представителей российского дипкорпуса должен предоставлять МИД Украины.

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Новости Украины, Граница, Норд, Россия, Судно, Украина, Эккипаж.
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